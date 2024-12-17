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Вчера, 09:03

Власти Екатеринбурга выделили почти 21 млн рублей на поддержку бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Власти Екатеринбурга выделили 20,9 млн руб. Фонду поддержки предпринимательства. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.

Выделенные средства будут направлены на субсидии малому и среднему бизнесу. Также предусмотрены дополнительные меры поддержки в виде льготной аренды помещений, а также частичного освобождения от налогов. В 2024 году городом было заключено 77 договоров об аренде без проведения торгов.

Отметим, что на конец 2024 года в городе было зарегистрировано почти 121 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что на 3 тыс. больше, чем в 2023 году. Большая часть компаний работает в сферах хранения и транспортировки, строительства, недвижимости и торговли.
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