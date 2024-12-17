Власти Екатеринбурга выделили почти 21 млн рублей на поддержку бизнеса

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УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Администрация Екатеринбурга продолжает предоставлять муниципальные преференции малому и ...

Власти Екатеринбурга увеличили в 2024 году финансирование мероприятий по поддержке бизнеса в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему ...

Администрация Екатеринбурга выделит в 2024 году 18 млн 719 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего ...

Власти Екатеринбурга расширили перечень муниципальных объектов для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбурге будет расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для ...

Малому и среднему бизнесу Екатеринбурга предоставят дополнительные меры поддержки

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субъектам ...