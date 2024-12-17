Власти Екатеринбурга выделили почти 21 млн рублей на поддержку бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Администрация Екатеринбурга продолжает предоставлять муниципальные преференции малому и ...27.02.2024 Власти Екатеринбурга увеличили в 2024 году финансирование мероприятий по поддержке бизнеса в 1,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему ...15.02.2024 Администрация Екатеринбурга выделит в 2024 году 18 млн 719 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего ...27.03.2023 Власти Екатеринбурга расширили перечень муниципальных объектов для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбурге будет расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для ...21.07.2022 Малому и среднему бизнесу Екатеринбурга предоставят дополнительные меры поддержки
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субъектам ...