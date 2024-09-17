В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал издал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска, ...22.05.2023 Председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова наградят медалью Челябинской области
УрБК, Магнитогорск, 22.05.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении ...31.01.2022 В Челябинске к 90-летнему юбилею ММК открылась выставка «Страны надежная опора»
УрБК, Челябинск, 31.01.2022. В Челябинске на бульваре Славы к 90-летнему юбилею Магнитогорского металлургического ...23.05.2019 Председателя совета директоров ММК наградили орденом Александра Невского
УрБК, Магнитогорск, 23.05.2019. Президент РФ Владимир Путин вручил председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору ...15.11.2018 Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра Невского
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден орденом Александра ...