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В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2025. В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска, сообщает Управление информации и общественных связей «ММК».

В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

Выставку в честь промышленного города открыл сенатор от Законодательного собрания Челябинской области Олег Цепкин. На церемонии также присутствовали сенаторы РФ Владимир Джабаров, Геннадий Орденов, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Наталья Котова и другие известные гости.

В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

На выставке представлены живописные и графические работы, созданные в разные периоды истории города. Одной из ярких работ является картина, выполненная в технике лоскутной инкрустации. Тематика художественных произведений охватывает ключевые моменты развития Магнитогорска: строительство города и его знаменитого металлургического комбината, трудовые будни металлургов и жизнь героев социалистического труда, а также уральские пейзажи.

В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

О. Цепкин подчеркнул, что работы художников не только отображают историю самого Магнитогорска и его металлургического комбината, начиная с первого котлована, но и напоминают о людях, оставивших заметный след в судьбе города. Эта выставка служит не только данью памяти, но и источником вдохновения для всех, кто ценит историю и культурное наследие Магнитогорска.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»
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