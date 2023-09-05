УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:49

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта

УрБК, Москва, 05.12.2025. Индекс деловой активности (PMI) в российском секторе услуг в январе достиг отметки 54,6 пункта, тогда как в декабре он составлял 51,2 пункта. Об этом говорится в исследовании S&P Global, пишет ТАСС.

Аналитики указывают на то, что увеличение объема производства в сфере услуг стало рекордным за последний год и самым значительным с начала расчетов индекса. В этом сегменте экономики фиксируется прирост новых заказов и улучшение условий спроса.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 пунктов в июле. Это самые ...

05.09.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта

УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 ...

05.04.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против ...

03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта

По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 54,7 пункта против ...

03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта

УрБК, Москва, 03.08.2022. По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18