Индекс деловой активности в сфере услуг в мае вырос до 52,2 пункта

Материалы по теме

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае вырос до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае 2025 года вырос на 0,9 ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта

УрБК, Москва, 06.11.2024. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта против 50,5 ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщает ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2024. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта с 49,8 пункта ...

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 51,7 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2022. По итогам июня 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...