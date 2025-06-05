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05.06.2025

Индекс деловой активности в сфере услуг в мае вырос до 52,2 пункта

УрБК, Москва, 05.06.2025. В России индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в мае 2025 года вырос на 2,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 52,2 пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Отмечается, что месячные темпы роста оказались максимальными с января текущего года. Аналитики связывают это с укреплением спроса, ростом числа новых заказов, а также с улучшением условий продаж.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.

Ранее УрБК писал, что индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях в России в мае вырос до 50,2 пункта.
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