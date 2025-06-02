УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:13

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в июне снизился до 47,5 пункта

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился на 2,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 47,5 пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.

Аналитики связывают снижение показателя со сокращением числа заказов в РФ из-за слабого клиентского спроса и падения покупательной способности населения. Еще один негативный фактор — снижение количества новых экспортных поставок.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 14:44 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в июне снизился до 47,5 пункта

УрБК, Москва, 01.07.2025. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился на 2,7 пункта по ...

02.06.2025 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае вырос до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае 2025 года вырос на 0,9 ...

05.05.2025 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в апреле вырос до 49,3 пункта

УрБК, Москва, 05.05.2025. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до уровня 49,3 ...

03.07.2024 Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщает ...

01.11.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (30)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18