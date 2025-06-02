Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в июне снизился до 47,5 пункта

УрБК, Москва, 01.07.2025. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился на 2,7 пункта по ...02.06.2025 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае вырос до 50,2 пункта
УрБК, Москва, 02.06.2025. В России индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае 2025 года вырос на 0,9 ...05.05.2025 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в апреле вырос до 49,3 пункта
УрБК, Москва, 05.05.2025. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до уровня 49,3 ...03.07.2024 Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне снизился до 47,6 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщает ...01.11.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта
УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...