Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае вырос до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 05.05.2025. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до уровня 49,3 ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в апреле вырос до 49,3 пункта

УрБК, Москва, 03.03.2025. Индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих отраслях упал в феврале до ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 51,3 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта

УрБК, Москва, 06.11.2024. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта против 50,5 ...