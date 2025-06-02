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02.06.2025

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае вырос до 50,2 пункта

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в мае 2025 года вырос на 0,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 50,2 пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.

Отмечается, что месячные темпы роста оказались максимальными с начала текущего года. Эксперты связывают это с увеличением числа новых заказов у производителей из-за повышенного потребительского спроса и роста количества клиентов. При этом объем экспортных заказов снижается на протяжении трех месяцев, добавляют аналитики.
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