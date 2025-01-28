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Вчера, 14:22

Спрос на летний отдых в Турции среди россиян вырос на 5-7%

УрБК, Москва, 05.02.2025. Спрос на летний отдых в Турции среди россиян в 2025 году вырос на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Цена поездки не изменилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

«Сопоставимо [с аналогичным периодом 2024 года]. Прирост небольшой, где-то в пределах 5-7%. Цены не поднимали, но и не опускали», — сообщила М. Ломидзе.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, объем бронирования туров в Турцию с начала 2025 года вырос на 10-15% в годовом сравнении. Он также подчеркнул, что значительного роста цен на поездки на данном направлении не ожидается.
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