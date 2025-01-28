Спрос на летний отдых в Турции среди россиян вырос на 5-7%

УрБК, Москва, 28.01.2025. Продажи пакетных туров в Турцию на лето 2025 года выросли в России в 2-2,5 раза по сравнению ...04.07.2023 Для россиян средний чек за отдых в Турции с 2019 года вырос почти вдвое
УрБК, Москва, 04.07.2023. Летом 2023 года средний чек на отдых в Турции для россиян вырос на 70-90% по сравнению с ...03.03.2021 Спрос на зимние экскурсии по России снизился на 30-35% из-за пандемии COVID-19
УрБК, Москва, 03.03.2021. Зимой 2020-2021 годов спрос на экскурсионные поездки по России упал на 30-35%, об этом ...29.08.2012 Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Турция
Летом-2012 за рубежом побывали около 5 млн российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации ...03.06.2011 Падения спроса на отдых в Турции не наблюдается
По данным РИА Новости, трагедия с отравлением россиян на яхте в Турции может привести к падению спроса на популярные у ...