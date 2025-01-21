В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...19.09.2024 В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ. Об этом ...30.08.2024 В Свердловской области число вакансий в сфере логистики и перевозок увеличилось на 56%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Свердловской области в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» за январь-август было ...22.04.2024 Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I ...01.12.2023 На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. ...