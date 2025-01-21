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В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. Об этом сообщает российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В списке высокооплачиваемых профессий оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами (17% от всех вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб.), водители (12%), токари, фрезеровщики, шлифовщики (6%) и курьеры (4%).

В отраслевом разрезе высокие зарплаты готовы платить в компаниях, относящихся к следующим отраслям: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (13%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (11%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (10%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Услуги для бизнеса» (8%).

Отметим, что средняя зарплата по региону на конец декабря 2024 года составила 70 тыс. руб.
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