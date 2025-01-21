В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...

На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ. Об этом ...