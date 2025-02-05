УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:24

В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц. Высокую оплату труда чаще всего предлагают менеджерам, водителям, курьерам и врачам. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru.

Среди всех открытых вакансий с зарплатным предложением 200 тыс. руб. и выше доля вакансий для менеджеров по продажам и по работе с клиентами составляет 17%, водителей — 11%, курьеров — 6%, врачей — 3%.

В отраслевом разрезе зарплаты от 200 тыс. руб. чаще всего предлагают в сферах «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (11%), «Услуги для бизнеса» (6%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (по 5%) и «Металлургия, металлообработка» (4%).

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в феврале составила 70 тыс. руб. в месяц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.02.2025 В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...

01.12.2023 На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. ...

04.07.2022 В Свердловской области в два раза выросло число вакансий для специалистов по импортозамещению

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В январе-июне 2022 года в России было открыто 1,8 тыс. вакансий, в которых упоминается ...

21.01.2022 Свердловская область на пятом месте по количеству вахтовых вакансий в стране

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Свердловская область оказалась на пятом месте по России по количеству предложений о ...

26.08.2021 Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...

Популярные новости
21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов21.02.2025Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы
Архив новостей
Март 2025 (384)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18