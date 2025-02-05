В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...05.02.2025 В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...01.12.2023 На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. ...04.07.2022 В Свердловской области в два раза выросло число вакансий для специалистов по импортозамещению
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В январе-июне 2022 года в России было открыто 1,8 тыс. вакансий, в которых упоминается ...21.01.2022 Свердловская область на пятом месте по количеству вахтовых вакансий в стране
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Свердловская область оказалась на пятом месте по России по количеству предложений о ...