УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...

В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области с начала года открыли 4,2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...