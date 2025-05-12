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Вчера, 12:57

В Свердловской области назвали самых востребованных высокооплачиваемых специалистов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Самыми востребованными высокооплачиваемыми специалистами в Свердловской области с доходом от 200 тыс. руб. в июле стали менеджеры по продажам и работе с клиентами (26% от всех вакансий с таким доходом). Также подобный доход предлагают водителям (17%) и врачам (5%). Всего вакансий с такой зарплатой в регионе в июле было открыто 1,9 тыс., сообщает hh.ru.

Платить работникам зарплаты от 200 тыс. руб. чаще всего готовы компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (17%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Розничная торговля» (по 7%).

В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами в июле вошли следующие предложения: менеджер по продажам щебня (от 1 млн руб. за месяц на руки), генеральный директор (машиностроение/металлообработка) (от 700 тыс. до 900 тыс. руб.), врач стоматолог-хирург-имплантолог, (от 650 тыс. до 2 млн руб.), директор по маркетингу (от 600 тыс. до 1 млн 675 тыс. руб.), главный прокатчик/начальник цеха ТЛЦ-2 (от 500 тыс. руб.), директор службы технического заказчика, (от 500 тыс. до 2 млн 650 тыс. руб.), врач травматолог-ортопед (от 400 тыс. руб.), ведущий инженер-программист С++ (от 350 тыс. руб.), директор по продажам и маркетингу (от 300 тыс. до 850 тыс. руб.) и руководитель клиентской команды среднего/крупного бизнеса (от 250 тыс. руб.).
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