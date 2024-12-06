Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Душанбе пассажирки незадекларированные 91 кг женской одежды

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Душанбе, незадекларированные 91 кг женской одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Женщина рассказала, что вещи (всего 185 штук) привезла в качестве свадебных подарков. Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что такое количество товара соответствует коммерческой партии, и поэтому подлежит обязательному декларированию.



Товары были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.