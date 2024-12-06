Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Душанбе пассажирки незадекларированные 91 кг женской одежды

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане у пассажирки, ...21.11.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Шарм-эль-Шейха более 30 контрафактных сумок
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у пассажирки, прибывшей из ...05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...02.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...