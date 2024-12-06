УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:26

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Душанбе пассажирки незадекларированные 91 кг женской одежды

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Душанбе, незадекларированные 91 кг женской одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Женщина рассказала, что вещи (всего 185 штук) привезла в качестве свадебных подарков. Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что такое количество товара соответствует коммерческой партии, и поэтому подлежит обязательному декларированию.

Товары были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки более 12 кг незадекларированных сувениров

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане у пассажирки, ...

21.11.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Шарм-эль-Шейха более 30 контрафактных сумок

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у пассажирки, прибывшей из ...

05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...

02.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...

02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18