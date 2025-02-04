В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где ...02.10.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. ...18.09.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Небесное Земное»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в корпусе отечественного искусства на улице ...13.02.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В четверг, 15 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО ...05.07.2023 В Музее ИЗО сегодня состоится лекция «Приквелы и сиквелы пермских богов»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Приквелы и сиквелы пермских ...