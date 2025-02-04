В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном искусстве». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.



В ходе лекции заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова расскажет слушателям об истоках символизма во французской культуре. Вместе ценители живописи разберут важнейшие образы, европейских символистов — Гюстава Моро, Огюста Родена, Пюви де Шаванна и других. Также особое внимание будет уделено связи символизма с поздними направлениями, исследующими связь реального и ирреального.



Мероприятие пройдет в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, в четверг в 18.30.