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Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится на площадке магнитогорского курорта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 04.02.2025. Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится с 6 по 9 февраля на площадке магнитогорского курорта «Притяжение». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Зимний медиафорум «Медиагора» соберет главных редакторов, журналистов более пятидесяти СМИ со всего Урала и других регионов России, а также PR-специалистов и промышленных блогеров. Это деловое событие будет включать в себя выступления мастеров медиа, круглые столы и соревнования на Кубок СМИ им. Ольги Давиденко по горным лыжам и сноуборду. В 2025 году площадка «Притяжение» выступает соорганизатором масштабного спортивного медиафестиваля, предлагая комфортабельные условия для любителей активного отдыха. Здесь есть видовой холм, прокат нового снаряжения, каток и трассы для беговых лыж.

«Городской курорт «Притяжение» — важнейший социальный проект Магнитогорского металлургического комбината и города, один из самых масштабных проектов для России в целом. Медиаспециалисты увидят все своими глазами и помогут рассказать об уникальном пространстве общественности, что важно для привлечения туристов. Современнейшие локации и техническое оснащение курорта позволяют провести форум», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.

Главной темой форума станет «Притяжение индустрии», где представители СМИ и блогеры обсудят, как медиа могут способствовать продвижению производственных предприятий и развитию промышленного туризма. Медиаспециалисты смогут увидеть объекты «Притяжения» вживую и рассказать об объектах городского курорта своей аудитории.
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