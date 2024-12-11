Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится на площадке магнитогорского курорта «Притяжение»

В 2025 году на территории магнитогорского курорта появится термальный комплекс и детский центр ...05.12.2024 Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма
УрБК, Магнитогорск, 05.12.2024. Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма. Об ...21.11.2024 На городском курорте в Магнитогорске начали строить парк для детей и термальный комплекс
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2024. На городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске начали строить парк для детей и ...21.03.2024 В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...