Официальный курс доллара США вырос до 99,94 руб., евро — до 102,49 руб.

УрБК, Москва, 04.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2024 года. Курс ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2024 года. Курс ...16.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 94 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2024 года. Курс ...16.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 59 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...