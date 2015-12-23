Екатеринбургский молокозавод «Молочный кит» повысит цены на 10%

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«Ирбитский молокозавод» готов поднять цены на продукцию в 2016 году на 8%

ОАО «Ирбитский молочный завод» может поднять цены на свою продукцию в 2016 году на 8%. Об этом сегодня на ...

«Ирбитский молокозавод» готов поднять цены на продукцию в 2016 году на 8%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2015. ОАО «Ирбитский молочный завод» может поднять цены на свою продукцию в 2016 году на 8%. ...

«Ирбитский молокозавод» увеличил цены на свою продукцию до 20%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. ОАО «Ирбитский молочный завод» с июля 2014 по июль 2015 года увеличил цены на свою ...

«Талицкий молочный завод» оштрафован на 300 тыс. рублей за неисполнение предписания ФАС РФ

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2015. ООО «Талицкий молочный завод» оштрафован на 300 тыс. руб. за неисполнение предписания ...

ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1» поднимет цены в среднем на 7%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2010. С 1 сентября 2010 года цены на продукцию ОАО «Екатеринбургский гормолзавод № 1» ...