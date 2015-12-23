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Екатеринбургский молокозавод «Молочный кит» повысит цены на 10%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Екатеринбургский молокозавод «Молочный кит» сообщил торговым сетям о повышении отпускных цен на свою продукцию на 10%, пишут «Известия».

Представители компании рассказали, что стоимость сырья-молока за весь 2024 год выросла более чем на 45%, цены за ноябрь-декабрь по отношению к октябрю увеличились на 15%.

Ранее стал известно, что средняя цена одного литра молока в Свердловской области за 2024 год возросла на 27,6% (до 88,37 руб.). Производство данной продукции в регионе за 12 месяцев увеличилось на 0,8%, сообщал Свердловскстат.
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