Производство молока в Свердловской области за год выросло на 0,8%

В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец сентября 2024 года составило 12,2 млн ...23.10.2024 На Среднем Урале поголовье птицы в хозяйствах всех категорий за год уменьшилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец сентября ...19.03.2020 Поголовье крупного рогатого скота в Свердловской области за год выросло на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2020. Поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в феврале 2020 года выросло на 1,8% ...20.03.2018 За год поголовье овец и коз в Свердловской области сократилось на 5%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. За год поголовье овец и коз в хозяйствах Свердловской области сократилось на 5% или 3 ...26.01.2017 В Свердловской области за 2016 год поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота в ...