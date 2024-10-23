Производство молока в Свердловской области за год выросло на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в декабре снизилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Поголовье свиней выросло на 5,7%, снизилось поголовье коров — на 1,4%, овец и коз — на 1,2%, птицы — на 3,7%. За январь-декабрь 2024 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в регионе выросло на 2,9% по сравнению с предыдущем годом, молока и яиц — на 0,8%.

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