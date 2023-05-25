Аналитики рассказали о снижении цен на вторичное жилье в России

УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...05.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет чуть больше трех месяцев
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...07.02.2020 Срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 124 дня
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...09.09.2019 Количество объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц увеличилось на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья ...