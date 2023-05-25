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Аналитики рассказали о снижении цен на вторичное жилье в России

УрБК, Москва, 03.02.2025. Стоимость недвижимости на вторичном рынке жилья РФ постепено снижается, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов. По словам аналитиков, сейчас квадратный метр оценивается примерно в 108 тыс. руб.

Эксперты связывают снижение стоимости «вторички» с уменьшением покупательской способности населения, а, следовательно, и со снижением спроса.

«Рыночная ставка по ипотеке на сегодня стала заградительной», — считает вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Василий Олейников.

Такого же мнения придерживается и его коллега, вице-президент РГР Ирина Монастырская. По ее словам, отсутствие доступной ипотеки привело к снижению количества заемщиков на 70% и, как результат, к увеличению срока экспозиции вторичного жилья на рынке.

«Ничто не стимулирует сейчас покупателей совершать сделки быстрее, поэтому они никуда не спешат, тщательно выбирают, стараются посмотреть как можно больше объектов для того, чтобы найти оптимальный вариант, ведут переговоры с продавцами о снижении цены», — отмечает она.

При этом, чем дольше срок экспозиции вторичного жилья на рынке, тем сильнее теряет оно в цене. К моменту совершения сделки цена квартиры корректируется уже на 10%.

Между тем, тенденцию к увеличению среднего время экспозиции примерно на четверть отмечают по всей стране, рассказал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

Самый долгий срок продажи «вторички» наблюдается в Красноярске, Челябинске, Краснодаре и Самаре, рассказал президент РГР Артемий Шурыгин.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», больше всего интерес к приобретению квартир на вторичном рынке увеличился в Кемерове, Москве, Новосибирске, Севастополе и Екатеринбурге.

«Пока что на рынке период стагнации», — подытоживают эксперты ситуацию на рынке вторичной недвижимости.
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