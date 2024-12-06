УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

В Екатеринбурге подвели итоги аукциона по площадке КРТ у Екатеринбург Арены

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки комплексного развития территории (КРТ) у «Екатеринбург Арены». Речь идет об участке в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Победителем аукциона стало ООО Специализированный застройщик «СК Союз». Итоговая цена торгов составила 164 млн руб. Застройщик построит в этом месте жилье площадью 13,3 тыс. кв. м, детский сад, школу, а также объекты здравоохранения и спорта.

Сейчас на данной площадке расположено семь жилых зданий, построенных в 1950-е годы, одно из которых имеет статус аварийного.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2024 В Екатеринбурге выставили на аукцион площадку КРТ на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион площадку на Уралмаше для реализации ...

19.11.2024 В Екатеринбурге выставили на аукцион участок под реновацию в границах ул. Начдива Васильева, Репина и Ленинградской

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...

11.11.2024 В Екатеринбурге проведут реновацию в квартале улиц Начдива Васильева — Репина — Ленинградской

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге включили в программу комплексного развития территории квартал улиц ...

06.03.2024 В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках ...

02.10.2023 В Екатеринбурге по итогам аукционов определили застройщиков площадок КРТ на улицах Летчиков и Кварцевой

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге подвели итоги аукционов, в результате которых определили застройщиков ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (49)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18