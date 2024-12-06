В Екатеринбурге подвели итоги аукциона по площадке КРТ у Екатеринбург Арены

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион площадку на Уралмаше для реализации ...19.11.2024 В Екатеринбурге выставили на аукцион участок под реновацию в границах ул. Начдива Васильева, Репина и Ленинградской
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...11.11.2024 В Екатеринбурге проведут реновацию в квартале улиц Начдива Васильева — Репина — Ленинградской
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге включили в программу комплексного развития территории квартал улиц ...06.03.2024 В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках ...02.10.2023 В Екатеринбурге по итогам аукционов определили застройщиков площадок КРТ на улицах Летчиков и Кварцевой
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге подвели итоги аукционов, в результате которых определили застройщиков ...