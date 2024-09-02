УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:39

Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. УФАС России по Свердловской области оштрафовала компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки абоненту без его согласия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что, несмотря на обращение гражданина об отказе от получения рекламы на свой мобильный телефон, звонки не прекратились.

Компания привлечена к административной ответственности за нарушение Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», согласно которому распространение рекламной информации без предварительного согласия абонента запрещено, и ей назначен штраф в размере 350 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.09.2024 Свердловское УФАС оштрафовало компанию «МТС» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Свердловское УФАС оштрафовало компанию ПАО «МТС» за нарушение закона о рекламе. С ...

03.07.2023 Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...

30.03.2022 Челябинское УФАС оштрафовало Ростелеком на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за рекламный телефонный звонок ...

25.11.2021 Челябинское УФАС России оштрафовало банк «Русский стандарт» на 100 тыс. рублей за незаконные способы рекламы

УрБК, Челябинск, 25.11.2021. Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за осуществление рекламных ...

01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (49)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18