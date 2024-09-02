Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. УФАС России по Свердловской области оштрафовала компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки абоненту без его согласия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Уточняется, что, несмотря на обращение гражданина об отказе от получения рекламы на свой мобильный телефон, звонки не прекратились.



Компания привлечена к административной ответственности за нарушение Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», согласно которому распространение рекламной информации без предварительного согласия абонента запрещено, и ей назначен штраф в размере 350 тыс. руб.