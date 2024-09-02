Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Свердловское УФАС оштрафовало компанию ПАО «МТС» за нарушение закона о рекламе. С ...03.07.2023 Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...30.03.2022 Челябинское УФАС оштрафовало Ростелеком на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за рекламный телефонный звонок ...25.11.2021 Челябинское УФАС России оштрафовало банк «Русский стандарт» на 100 тыс. рублей за незаконные способы рекламы
УрБК, Челябинск, 25.11.2021. Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за осуществление рекламных ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...