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Вчера, 13:00

Россияне стали вдвое чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с начислением процентов по вкладам

УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году Банк России зарегистрировал более 2 тыс. обращений граждан с жалобами на банки по вкладам, из которых более четверти (554 жалобы) касались недовольства по поводу начисленных процентов, а остальные были связаны с недостаточным информированием по условиям. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

Для сравнения, в 2023 году ЦБ получил всего 262 жалобы на начисление процентов по вкладам.

Ранее УрБК писал, что средний уровень ставок по вкладам в России в январе снизился с 22% до 21,5%. Аналитики связывают это с решением ЦБ не поднимать ключевую ставку. Они прогнозируют дальнейшее снижение доходности депозитов, но не исключают альтернативного сценария.
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