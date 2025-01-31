Россияне стали вдвое чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с начислением процентов по вкладам

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Банк России зафиксировал снижение среднего значения максимальных процентных ставок по вкладам

УрБК, Москва, 12.10.2009. Среднее значение максимальных процентных ставок по вкладам в российских банках в I декаде ...