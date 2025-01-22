Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 03.02.2025. По итогам 2024 года Турцию посетили более 6,7 млн российских туристов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое статбюро. Ранее сообщалось, что турпоток из России на китайский остров Хайнань за прошлый год увеличился в 11 раз, а в Японию — в 2,3 раза.

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