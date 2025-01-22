Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. Российский турпоток на китайский остров Хайнань за 2024 год вырос в 11 раз по сравнению с ...20.01.2025 Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза
УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...14.05.2024 «МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в ...30.07.2015 Количество российских туристов в Турции в июне сократилось на 19%
УрБК, Москва, 30.07.2015. В Турции в июне этого года побывало на 19% меньше россиян, чем за аналогичный период 2014 ...05.08.2014 Поток российских туристов в Таиланд во втором квартале упал на 49,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Количество российских туристов в Таиланде во втором квартале упало на 49,4% по ...