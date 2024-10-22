Число посетивших Свердловскую область иностранцев за год выросло на 23%

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Число иностранцев, посетивших Свердловскую область, в январе 2025 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион посетили гости из 90 стран мира. Такие данные приводит телекоммуникационная компания «МегаФон».Чаще всего иностранцы посещали Средний Урал в летний период. В июле и августе было зафиксировано на четверть больше роумеров, чем в среднем по году.Среди туристов из стран Юго-Восточной Азии большую часть составляют граждане Китая (10%). Интерес к свердловскому региону среди жителей этих стран вырос почти на треть.Лидеры по количеству туристов, посетивших область, среди стран ближнего зарубежья — Таджикистан, Белоруссия и Казахстан. В частности, Белоруссия и Таджикистан демонстрируют прирост в 60% и 12% соответственно. Количество гостей из Казахстана снизилось на 21%.По общему числу гостей среди стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки лидируют ОАЭ. Количество туристов из этой страны увеличилось в 1,5 раза. Второе место занимает Турция с приростом в 68%, третье — Израиль с приростом в 4%.Доля туристов из Европы составила 36% от общего числа иностранцев, число гостей увеличилось на 15%. Больше всего европейцев на Средний Урал приехало из Австрии, Нидерландов и Германии.По данным «МегаФона», в целом за год пакетный трафик гостей России вырос на 86%, а голосовой — 13%.