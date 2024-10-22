Число посетивших Свердловскую область иностранцев за год выросло на 23%

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. Туристы из Свердловской области стали на 24% чаще летать в страны Ближнего и Среднего ...14.05.2024 «МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в ...13.02.2024 «МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных турнаправлений среди китайских туристов
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Согласно исследованию «МегаФона», Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных ...12.01.2024 «МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...04.08.2015 В Свердловской области снизился поток российских и иностранных туристов
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2015. По итогам 2014 года количество туристов, посетивших Свердловскую область, составило ...