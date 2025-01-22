В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 января пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники»

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство ...