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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 января пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в пятницу пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений». Работа экспозиции была продлена до 9 февраля, а потому в ближайшие дни жители и гости Екатеринбурга смогут посетить целый ряд мероприятий, приуроченных к финисажу выставки, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 января пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники»

Лекцию для поклонников искусства подготовил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ имени Б. Н. Ельцина Евгений Алексеев.

«В 1920-1930-е годы «отец Леонард» стал легендарной личностью, чьи высказывания и мнения о живописи передавались в среде художников из уст в уста. В эпоху радикальных сломов и перемен Леонард Туржанский стал неформальным лидером уральской художественной среды, упорно отстаивал живописную линию Валентина Серова и Константина Коровина, ратовал за «правду тона» и колористическую выразительность, а значит, последовательно противостоял агрессивному провинциальному соцреализму», — отмечает Евгений Алексеев.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 января пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники»

Кроме того, слушатели узнают, как Леонард Туржанский, осознавая важность сохранения русской живописной традиции конца ХIХ — начала ХХ вв., стремился передать новому поколению свое представление о художественных задачах. Так, среди мастеров, работавших в его художественной мастерской в Малом Истоке, были Иван Слюсарев, Николай Сазонов, Андрей Узких, Александр Минеев, Константин Голиков, Андрей Узких.

Мероприятие начнется 31 января в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11.
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