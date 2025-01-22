В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 января пройдет лекция «Леонард Туржанский и уральские художники»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство ...18.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...03.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 6 октября пройдет лекция ...02.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...