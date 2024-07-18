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Сегодня, 11:44

Инфляционные ожидания населения РФ выросли до 14%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Инфляционные ожидания населения РФ в январе этого года повысились до 14% по сравнению с 13,9% в декабре 2024 года. Наблюдаемая инфляция за месяц выросла с 15,9% до 16,4%. Эти показатели растут в течение трех последних месяцев и на данный момент достигли максимума с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного для Банка России.

Ожидаемая инфляция для россиян без сбережений выросла на 0,6 п. п., до 15,4%, а для граждан, имеющих накопления — снизилась на 0,1 п. п., до 12,6% .

Отмечается, что по результатам опроса количество россиян, откладывающих денежные средства, увеличилось на 4 п. п., до 40%.
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