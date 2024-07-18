Инфляционные ожидания населения РФ выросли до 14%

УрБК, Москва, 18.07.2024. По результатам опроса, проведенного компанией «ИнФОМ» для Банка России, инфляционные ожидания ...19.03.2024 Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%
УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ...01.02.2024 Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7%
УрБК, Москва, 01.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...26.12.2023 Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%
Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в декабре ...26.12.2023 Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%
УрБК, Москва, 26.12.2023. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...