Инфляционные ожидания населения РФ выросли до 14%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Инфляционные ожидания населения РФ в январе этого года повысились до 14% по сравнению с 13,9% в декабре 2024 года. Наблюдаемая инфляция за месяц выросла с 15,9% до 16,4%. Эти показатели растут в течение трех последних месяцев и на данный момент достигли максимума с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного для Банка России.



Ожидаемая инфляция для россиян без сбережений выросла на 0,6 п. п., до 15,4%, а для граждан, имеющих накопления — снизилась на 0,1 п. п., до 12,6% .



Отмечается, что по результатам опроса количество россиян, откладывающих денежные средства, увеличилось на 4 п. п., до 40%.