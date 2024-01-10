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Более 18 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в сборе предложений по благоустройству в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Более 18 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в сборе предложений по благоустройству в 2026 году. Среди возможных объектов для благоустройства лидируют парк «Солнечные аллеи», парк имени Чкалова и парк-стадион Химмаш. Голосование продлится до 23 часов 59 минут 31 января. Об этом рассказала директор департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова в эфире радио «Город ФМ», сообщает городской департамент информполитики.

Т. Благодаткова отметила, что каждый горожанин может проголосовать за несколько территорий в разных районах. Результаты первого этапа голосования будут озвучены 3 февраля на заседании муниципальной комиссии по общественным территориям.

Напомним, что принять участие в сборе предложений можно на Официальном портале Екатеринбурга в разделе «Формирование современной городской среды» через портал Госуслуг.
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