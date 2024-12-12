В Свердловской области выявили 20 тонн некачественного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. 9 партий сливочного масла, произведенных в Екатеринбурге, были забракованы ...01.11.2024 Россельхознадзор выявил фальсифицированное масло в Челябинске
УрБК, Челябинск, 01.11.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило фальсифицированное масло в ...19.07.2022 Свердловский Россельхознадзор выявил производителя 76 тонн фальшивого сливочного масла
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении ...21.12.2021 Россельхознадзор выявил цепочку поставщиков фальшивого сливочного масла в детский сад в Новой Ляле
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило цепочку недобросовестных ...27.12.2017 В магазинах Свердловской области реализуют сливочное масло «Золотые луга» с бактериями кишечной палочки
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило несоответствие сливочного ...