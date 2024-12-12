В Свердловской области выявили 20 тонн некачественного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение прослеживаемости 20 т сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С помощью системы ФГИС «Меркурий» было установлено, что сливочное масло, закупленное для последующей реализации в магазины ИП Кулык В.Н. в Свердловской области, выработано из недостаточного объема сырья с нарушениями принципа прослеживаемости. Таким образом производители нарушили техрегламенты Таможенного союза о безопасности молочной и пищевой продукции.



Уральское управление Россельхознадзора направило в розничные сети требование об изъятии продукции из оборота. Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства. Лицам, осуществлявшим ветеринарный контроль продукции, аннулирована регистрация во ФГИС ВетИС «Паспорт».