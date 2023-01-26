ЕВРАЗ за два года вложил в обновление техники на КГОК более 6,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. ЕВРАЗ закупил два новых тяговых агрегата НП-1 для транспортировки горной массы из ...28.07.2021 ЕВРАЗ обновил на Качканарском ГОКе парк спецтехники для карьерных работ
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. На Качканарском ГОКе ЕВРАЗа обновлен парк спецтехники для работ на карьерах, сообщает ...23.06.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил экскаватор с крупным ковшом
Такая техника впервые в РФ будет задействована на добыче железной руды ...21.05.2020 ЕВРАЗ КГОК закупил спецтехнику на сумму около 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. ЕВРАЗ направил на приобретение новой спецтехники на Качканарском горно-обогатительном ...02.10.2019 На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый тяговый агрегат серии НП-1
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (ЕВРАЗ КГОК) вышел на линию новый ...