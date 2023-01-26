ЕВРАЗ за два года вложил в обновление техники на КГОК более 6,4 млрд рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. ЕВРАЗ за последние два года вложил в обновление техники на Качканарском ГОКе более 6,4 млрд руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Так, ЕВРАЗ закупил 15 самосвалов грузоподъемностью 240 т для перевозки руды. Все машины собраны на площадке комбината и уже введены в работу. В настоящее время предприятие активно использует более 25 таких самосвалов. Также ЕВРАЗ купил три экскаватора с объемами ковшей 20, 15 и 12 куб. м. Они помогут в проведении работ в карьере.Кроме того, для доставки горной массы на перерабатывающие фабрики введен в работу локомотив НП-1. Он состоит из трех секций: электровоза управления и двух моторных думпкаров. Такой состав хорошо подходит для работы в глубоких карьерах с сложным рельефом. Один тяговый агрегат способен вывозить из карьера состав массой более 1,7 тыс. т. Локомотив оснащен четырьмя системами торможения, что значительно повышает безопасность управления.Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, новая техника поможет повысить производительность труда и улучшит условия работы специалистов.