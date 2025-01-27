В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие данные приводят аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.



«С 1 по 28 января 2025 года в Свердловской области было открыто или обновлено более 102 тыс. резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 70,2 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Чаще всего работу хотят сменить менеджеры по продажам. Их доля составляет 3% от общего числа обновленных резюме. На втором месте находятся администраторы с 2,5%, а на третьем — водители (2,4%). В десятку самых активных искателей работы также вошли руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты и разработчики (по 1,7%), а также упаковщики и комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителей, ассистенты, а также консультанты и кассиры (по 1,4%).



Среди соискателей, активно ищущих новую работу, 51% составляют женщины, и лишь 49% — мужчины. С точки зрения возраста наиболее склонны менять работу в первые недели января соискатели в возрасте 35-44 лет (24% резюме) и 25-34 года (23%).