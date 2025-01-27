УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:58

В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие данные приводят аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«С 1 по 28 января 2025 года в Свердловской области было открыто или обновлено более 102 тыс. резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 70,2 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Чаще всего работу хотят сменить менеджеры по продажам. Их доля составляет 3% от общего числа обновленных резюме. На втором месте находятся администраторы с 2,5%, а на третьем — водители (2,4%). В десятку самых активных искателей работы также вошли руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты и разработчики (по 1,7%), а также упаковщики и комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителей, ассистенты, а также консультанты и кассиры (по 1,4%).

Среди соискателей, активно ищущих новую работу, 51% составляют женщины, и лишь 49% — мужчины. С точки зрения возраста наиболее склонны менять работу в первые недели января соискатели в возрасте 35-44 лет (24% резюме) и 25-34 года (23%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.01.2025 В Свердловской области назвали топ-10 самых востребованных у соискателей профессий

Самой востребованной у соискателей из Свердловской области стала профессия менеджера по продажам и работе с клиентами. ...

27.01.2025 В Свердловской области назвали топ-10 самых востребованных у соискателей профессий

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Самой востребованной у соискателей из Свердловской области стала профессия менеджера по ...

21.01.2025 На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...

12.08.2024 В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более 155 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более ...

21.03.2024 На Среднем Урале число резюме за месяц увеличилось на 11%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было опубликовано более 127 тыс. резюме. По ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (445)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18