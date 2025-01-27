В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

Самой востребованной у соискателей из Свердловской области стала профессия менеджера по продажам и работе с клиентами. ...27.01.2025 В Свердловской области назвали топ-10 самых востребованных у соискателей профессий
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Самой востребованной у соискателей из Свердловской области стала профессия менеджера по ...21.01.2025 На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...12.08.2024 В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более 155 тыс. резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа было опубликовано или обновлено более ...21.03.2024 На Среднем Урале число резюме за месяц увеличилось на 11%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было опубликовано более 127 тыс. резюме. По ...