АТОР: Цены на автобусные туры и экскурсии с начала года увеличились на 15%

УрБК, Москва, 29.01.2025. Цены на автобусные туры и экскурсии в России с начала текущего года увеличились на 15%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Основной фактор роста цен — увеличение себестоимости содержания и эксплуатации транспортных средств. Это, в свою очередь, ведет к повышению тарифов на их аренду. В итоге, зимой 2025 года доля транспортной составляющей в стоимости однодневной экскурсионной поездки у туроператоров может доходить до 80%, хотя еще год назад этот показатель составлял всего 30%.



Туроператоры ищут новые пути для уменьшения финансовой нагрузки на клиентов. Они отказываются от некоторых маршрутов, оптимизируют другие за счет сокращения расстояний и выбора более экономичных трасс. Акцент также смещается на автобусы с меньшим расходом топлива. Кроме того, внедряются гибкие тарифные планы, предлагающие скидки для групп, возможность раннего бронирования и специальные акции. Кроме того, растет доля пешеходных экскурсий, что позволяет сократить зависимость от транспортных расходов, отметили в АТОР.