АТОР: Цены на автобусные туры и экскурсии с начала года увеличились на 15%

На 30 мая продажи летних турпакетов в РФ сократились на 15-20% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает ...31.05.2022 Продажи летних турпакетов в РФ за год сократились на 15-20%
УрБК, Москва, 31.05.2022. На 30 мая продажи летних турпакетов в РФ сократились на 15-20% по сравнению с прошлым летом. ...07.02.2022 Стоимость туров в Турцию перед началом летнего сезона может вырасти до 50%
УрБК, Москва, 07.02.2022. Эксперты считают, что перед началом летнего сезона стоимость туров в Турцию может вырасти на ...28.11.2017 Российские туроператоры могут отказаться от «горящих» путевок к лету 2018 года
УрБК, Москва, 28.11.2017. Российские туроператоры к лету 2018 года могут отказаться от продажи «горящих» туров из-за ...04.12.2015 АТОР: Цены на новогодние туры в России увеличились на 15%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2015. Цены на новогодние туры внутри РФ выросли на 15% к уровню прошлого года. Об этом ...