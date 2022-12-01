УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:19

ММК и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и профориентации нового уровня

УрБК, Магнитогорск, 27.01.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и профориентации нового уровня. Договор подписали директор учебного центра ММК Андрей Козловский и управляющий директор компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков. Партнерство будет осуществляться при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского комбината.

ММК, являясь одним из лидеров российской промышленности, крайне заинтересован в новых кадрах, особенно в сфере цифровизации производственных процессов. Компания «Авито Работа» способна предоставить лучшие практики для найма и обучения подобных специалистов. В рамках соглашения предполагается проведение мероприятий и реализация инициатив по повышению привлекательности технических и рабочих профессий в молодежной среде, работа по продвижению современной профориентации, а также развитие рекрутинга и внедрение инноваций в производство.

Основными направлениями сотрудничества, связанными с соискателями, станут подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и кадров в сфере цифровизации и автоматизации производства, развитие профориентационных программ для молодежи и запуск инициатив в сфере промышленного туризма.

Взаимодействие будет происходить в рамках проекта «PRO Формат», созданного для с целью развития и сохранения человеческого капитала и объединяющего для решения данной задачи учебные заведения, бизнес и производство.

«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», — отметил Андрей Козловский.

По словам Д. Пучкова, сотрудничество с учебным центром ММК позволит привлечь талантливых молодых людей на востребованные и привлекательные специальности в производстве. По данным исследования «Авито Работа», наиболее популярными производственными профессиями у россиян являются профессии инженеров (32%) и операторов оборудования (27%). Программы профориентации в рамках партнерства позволят обеспечат таким работникам карьерный рост и увеличат возможности промышленного потенциала страны, отметил Д. Пучков.


Еще одним направлением сотрудничества станет промышленный туризм, который важен не только как инструмент профориентации для школьников и студентов, но и как возможность для обмена опытом среди специалистов. Директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко подчеркнула, что ММК является флагманом промышленного туризма в России. Каждый год восемь экскурсионных программ комбината посещают около 18 тыс. человек. Экскурсии предполагают посещение не только территорий предприятия, но и самого города Магнитогорска с его водохранилищем.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.12.2022 ММК поделился опытом развития промтуризма на Международной выставке-форуме в Санкт-Петербурге

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил опыт развития промышленного ...

23.03.2022 По инициативе ММК в Магнитогорске открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма

УрБК, Магнитогорск, 23.03.2022. По инициативе Магнитогорского металлургического комбината, Агентства стратегических ...

06.07.2021 ММК представил на «Иннопроме» проекты развития промышленного туризма

УрБК, Магнитогорск, 06.07.2021. Член правления ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), начальник отдела ...

25.05.2021 ЧТПЗ вошел в федеральный проект Агентства стратегических инициатив по развитию промышленного туризма на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 25.05. 2021. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...

08.06.2017 Группа ЧТПЗ подписала соглашение о сотрудничестве с Минобрнауки РФ и АСИ

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Группа ЧТПЗ, Министерство образования и науки РФ и Агентство стратегических инициатив ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (389)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18