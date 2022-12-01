ММК и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и профориентации нового уровня

УрБК, Магнитогорск, 27.01.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и профориентации нового уровня. Договор подписали директор учебного центра ММК Андрей Козловский и управляющий директор компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков. Партнерство будет осуществляться при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского комбината.



ММК, являясь одним из лидеров российской промышленности, крайне заинтересован в новых кадрах, особенно в сфере цифровизации производственных процессов. Компания «Авито Работа» способна предоставить лучшие практики для найма и обучения подобных специалистов. В рамках соглашения предполагается проведение мероприятий и реализация инициатив по повышению привлекательности технических и рабочих профессий в молодежной среде, работа по продвижению современной профориентации, а также развитие рекрутинга и внедрение инноваций в производство.



Основными направлениями сотрудничества, связанными с соискателями, станут подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и кадров в сфере цифровизации и автоматизации производства, развитие профориентационных программ для молодежи и запуск инициатив в сфере промышленного туризма.



Взаимодействие будет происходить в рамках проекта «PRO Формат», созданного для с целью развития и сохранения человеческого капитала и объединяющего для решения данной задачи учебные заведения, бизнес и производство.



«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», — отметил Андрей Козловский.



По словам Д. Пучкова, сотрудничество с учебным центром ММК позволит привлечь талантливых молодых людей на востребованные и привлекательные специальности в производстве. По данным исследования «Авито Работа», наиболее популярными производственными профессиями у россиян являются профессии инженеров (32%) и операторов оборудования (27%). Программы профориентации в рамках партнерства позволят обеспечат таким работникам карьерный рост и увеличат возможности промышленного потенциала страны, отметил Д. Пучков.





Еще одним направлением сотрудничества станет промышленный туризм, который важен не только как инструмент профориентации для школьников и студентов, но и как возможность для обмена опытом среди специалистов. Директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко подчеркнула, что ММК является флагманом промышленного туризма в России. Каждый год восемь экскурсионных программ комбината посещают около 18 тыс. человек. Экскурсии предполагают посещение не только территорий предприятия, но и самого города Магнитогорска с его водохранилищем.