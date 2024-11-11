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Вчера, 16:39

Свердловские дизайнеры начали продавать товары на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Дизайнеры из Свердловской области начали продавать свои товары на маркетплейсах. Об этом рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Он отметил, что в текущий момент цены на их продукцию остаются высокими из-за ограниченного объема производства. После увеличения показателей стоимость одежды снизится.

По словам. Д. Ионина, Средний Урал стал первым регионом, который начал централизованную поддержку местных брендов одежды. Дмитрий Ионин рассказал, что лично участвовал в переговорах между платформой Lamoda и местными дизайнерами.

«Я окунулся в мир наших дизайнеров и даже заказал себе костюм на день рождения у сысертских мастеров. У губернатора есть задача развивать индустрию моды в нашем регионе, есть проект U'FASHION. Весь год мы тесно сотрудничали с дизайнерами, обсуждая, какую помощь им оказать. Их основной запрос заключался в доступе к маркетплейсам», — подчеркнул Дмитрий Ионин.
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