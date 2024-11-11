Свердловские дизайнеры начали продавать товары на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В универмаге Большой в Екатеринбурге состоялось открытие корнера уральского бренда ...08.07.2024 В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ уральские дизайнеры обсудят создание маркетплейса в рамках проекта U'FASHION
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 начал работать стенд Свердловской ...01.12.2023 Объем инвестиций в экономику Свердловской области за 9 месяцев 2023 года увеличился на сумму более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 ...29.07.2022 Количество занятых в МСБ свердловчан в I полугодии выросло на 34 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Свердловской области выросло число граждан, которые заняты в малом и среднем бизнесе ...23.05.2022 Число субъектов МСП в Свердловской области с начала года выросло на 4,5 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. С начала текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на ...