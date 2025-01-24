Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января ...17.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 21,72%
УрБК, Москва, 17.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде января ...30.10.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 19,66%
УрБК, Москва, 30.09.2024. По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших ...26.09.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,99%
УрБК, Москва, 26.09.2024. По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...16.09.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,63%
УрБК, Москва, 16.09.2024. По итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...