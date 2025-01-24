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Вчера, 16:19

Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Ставки по вкладам в китайских юанях в банках РФ опустились ниже 5%, сообщают аналитики маркетплейса «Финуслуги».

Отмечается, что сейчас средняя ставка депозита на три месяца составляет 4,44%, на полгода — 4,23%, на 12 месяцев — 4,06%.

Ранее УрБК писал, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,52%.
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