В Академическом районе Екатеринбурга на благоустройство претендуют три общественные территории

Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений по благоустройству парков по программе ФКГС

Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за ...

Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...