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В Академическом районе Екатеринбурга на благоустройство претендуют три общественные территории

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Жители Екатеринбурга продолжают выбирать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году. Жители Академического района могут отдать свой голос за второй этап II очереди Преображенского парка, зеленую зону на бульваре Семихатова или локацию по ул. Удельной, 1а, где предполагается разбить сквер, сообщает пресс-служба администрации Академического района.

В Академическом районе Екатеринбурга на благоустройство претендуют три общественные территории

Чтобы включить одну из этих локаций в проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», жители Академического района должны определиться, какую территорию они хотели бы преобразить, и проголосовать за нее.

Напомним, традиционный лидер в Академическом районе — Преображенский парк. Его общая территория составляет несколько десятков гектаров то, поэтому администрация города приняла решение разделить благоустройство локации на несколько частей. Первый этап был завершен в 2022 году, работы по второму продолжаются. Для завершения реконструкции парк вновь должен попасть в проект ФКГС.

Выбор локаций в Екатеринбурге для благоустройства в 2026 году можно сделать на портале Госуслуги. На данный момент каждый из восьми районов уральской столицы выбирает одну из трех предложенных администрацией муниципалитета территорий или предлагает свою. Сбор предложений продлится до 31 января. Затем начнется рейтинговое голосование, по итогам которого из восьми претендентов (по одному от каждого района) определится территория-лидер. Она и будет благоустроена в 2026 году на средства федерального бюджета.
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