В Академическом районе Екатеринбурга на благоустройство претендуют три общественные территории

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. 17 января администрация Екатеринбурга начнет сбор предложений по благоустройству парков ...09.04.2024 Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. 144 тыс. 129 жителей Екатеринбурга проголосовали за благоустройство городских ...05.04.2024 Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за ...14.03.2024 В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...01.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...