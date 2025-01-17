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В Челябинской области в IV квартале выдали 109 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 27.01.2025. В Челябинской области в IV квартале 2024 года выдали 108,9 тыс. кредитных карт. Это на 29% меньше, чем в предыдущем квартале, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Южный Урал занял девятое место в перечне регионов-лидеров по выдаче новых кредитных карт. В лидерах по этому показателю Москва (326,5 тыс. ед.), Московская область (240,7 тыс. ед.), Краснодарский край (182,8 тыс. ед.), Санкт-Петербург (175,3 тыс. ед.), а также в Ростовская область (160,8 тыс. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последние полугода число выданных кредитных карт в РФ снижается. Такая динамика падения объясняется жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка РФ по охлаждению кредитного рынка и внедрением ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время получить кредитную карту с нужным лимитом могут только клиенты банков
с высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР).
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