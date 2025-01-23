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23.01.2025

Екатеринбург за пять лет приобрел 117 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Екатеринбург с 2020 года приобрел 117 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает департамент информполитики города.

Новые машины оборудованы валидаторами, системой видеонаблюдения, кондиционерами и обогревателями. Отмечается, что часть из них сегодня обслуживает отдаленные районы города.

Всего за время работы национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионы России было поставлено 13,7 тыс. единиц общественного транспорта.

На текущий момент реализация данного нацпроекта завершена. Ему на смену пришел проект «Инфраструктура для жизни», созданный в рамках Транспортной стратегии. Согласно планам по реализации проекта, за шесть лет в регионы страны будет поставлено более 33 тыс. единиц транспорта. Также данный проект предусматривает развитие и ремонт местных дорожных сетей.
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