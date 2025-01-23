Екатеринбург за пять лет приобрел 117 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...15.07.2022 Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в России будет продлен до 2030 года
УрБК, Москва, 15.07.2022. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) в России будет продлен до 2030 ...21.02.2022 На ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет направлено 918 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. В Екатеринбурге продолжится ремонт дорог в рамках реализации национального проекта ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...