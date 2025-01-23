Официальный курс доллара США снизился до 98,28 руб., евро — до 103,24 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,65 руб., до 98,28 руб., евро — на 4 коп., до 103,24 руб.