Официальный курс доллара США снизился до 98,28 руб., евро — до 103,24 руб.

УрБК, Москва, 23.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...22.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 99,93 руб., евро — до 103,29 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2024 года. Курс ...17.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,38 руб., евро — до 105,81 руб.
УрБК, Москва, 17.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...16.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.
УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...