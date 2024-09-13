Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 16 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс ...01.08.2024 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — вырос на 22 коп.
УрБК, Москва, 01.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2024 года. Курс ...27.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2024 года. Курс ...05.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...