УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 16 коп.

УрБК, Москва, 24.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 34 коп., до 92,92 руб., евро снизился на 16 коп., до 103,22 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.09.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — вырос на 40 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс ...

01.08.2024 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — вырос на 22 коп.

УрБК, Москва, 01.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2024 года. Курс ...

27.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2024 года. Курс ...

05.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.

УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара ...

10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.

УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...

Популярные новости
29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%27.08.2024Привлекая туристов
Архив новостей
Сентябрь 2024 (563)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18