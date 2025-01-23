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23.01.2025

Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Годовая инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года ускорилась с 9,86% до 9,92%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

Цены на продовольственные товары за отчетную неделю увеличились на 0,34%, непродовольственные — на 0,22%, услуги подорожали на 0,2%.
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