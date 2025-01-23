Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Годовая инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года ускорилась с 9,86% до 9,92%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. Цены на продовольственные товары за отчетную неделю увеличились на 0,34%, непродовольственные — на 0,22%, услуги подорожали на 0,2%.

Материалы по теме

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре ускорилась до 10,02%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2024 года составила 10,02% по сравнению с ...

Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68%

УрБК, Москва, 21.11.2024. С 12 по 18 ноября годовая инфляция в РФ составила до 8,68% против 8,56% на предыдущем неделе. ...

Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%

УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...

Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах

Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в исследовании Банка России ...

Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах

УрБК, Москва, 14.07.2021. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в ...