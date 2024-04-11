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Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%

УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако замедлилась на 0,12% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на Минэкономразвития.

«Инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,12%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция за отчетную неделю ускорилась до 7,8%», — пишет издание.

«Коммерсантъ» привел данные Росстата, согласно которым потребительские цены выросли на 0,29% с начала апреля и на 2,25% с начала года. В течение отчетного периода больше всего подорожали столовая свекла (на 6,9%) и авиабилеты экономического класса (на 3,9%).

По данным Центробанка, темпы роста уровня инфляции в марте 2024 года замедлились до 0,39% (0,68% — в феврале), а в годовом выражении показатель составил 7,72% в марте и 7,69% в феврале 2024 года.
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