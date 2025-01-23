Из Свердловской области за год выдворили более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Судебные приставы с начала текущего года выдворили из Свердловской области 694 ...17.01.2020 За 2019 год из Свердловской области выдворено более 2 тыс. нелегальных мигрантов
За минувший год судебные приставы Свердловской области выдворили более 2 тыс. иностранцев-нелегалов, нарушивших ...17.01.2020 За 2019 год из Свердловской области выдворено более 2 тыс. нелегальных мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. За минувший год судебные приставы Свердловской области выдворили более 2 тыс. ...02.06.2016 С начала 2016 года с территории Свердловской области выдворено 600 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2016. С января по май 2016 года судебные приставы выдворили с территории Свердловской области ...19.01.2016 Судебные приставы Свердловской области в 2015 году выдворили более 1,6 тыс. нелегальных мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. Судебные приставы Свердловской области в 2015 году выдворили более 1,6 тыс. нелегальных ...