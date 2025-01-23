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23.01.2025

Из Свердловской области за год выдворили более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Свердловские приставы за 2024 год выдворили из региона 4 тыс. 249 нелегальных мигрантов, что на 1 тыс. 872 человека больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.

Больше всего было выдворено граждан Таджикистана (1 тыс. 627 чел.), Узбекистана (1 тыс. 531 чел.), Кыргызстана (785 чел.) и Азербайджана (117 чел.). Также территорию региона покинули граждане Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР (по 1-6 чел.).

Данные граждане иностранных государств были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства России и приговорены к штрафам и принудительному выдворению за пределы страны Судебные приставы после оформления всех требуемых документов препроводили их до пунктов пропуска через госграницу РФ.
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