Из Свердловской области за семь месяцев выдворили 950 нелегальных мигрантов

Из Свердловской области за год выдворили более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Свердловские приставы за 2024 год выдворили из региона 4 тыс. 249 нелегальных ...

За 2019 год из Свердловской области выдворено более 2 тыс. нелегальных мигрантов

За минувший год судебные приставы Свердловской области выдворили более 2 тыс. иностранцев-нелегалов, нарушивших ...

За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. За минувшую неделю судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 86 ...

За прошедшую неделю из Екатеринбурга выдворили 50 нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. С 21 по 25 мая 2018 года из Екатеринбурга было выдворено 50 иностранных граждан, ...

В Свердловской области приставы выдворили за неделю более 80 нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. На минувшей неделе сотрудники УФССП России по Свердловской области осуществили ...