Вчера, 11:22

Из Свердловской области за семь месяцев выдворили 950 нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Свердловские приставы за семь месяцев 2025 года выдворили из региона 950 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Главное Управление ФССП России по региону.

Среди подвергшихся административному выдворению больше всего граждан Таджикистана — 428, Узбекистана — 298, Кыргызстана — 133, Азербайджана — 33. Менее всего граждан Грузии, Египта, КНР — по 1-6.

Все иностранные граждане были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Их оштрафовали и проводили до пунктов пропуска через государственную границу.
