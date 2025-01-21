Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге обновили исторический максимум

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. По состоянию на 18 апреля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...14.02.2022 Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 19,5%
По состоянию на 7 февраля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 96 тыс. ...30.11.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 15,3%
По состоянию на 22 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 91 тыс. ...24.11.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 14,6%
По состоянию на 15 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 90 тыс. ...09.11.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 13,5%
По состоянию на 1 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 89 тыс. ...