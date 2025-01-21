Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге обновили исторический максимум

На 13 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 123 тыс. 814 тыс. за кв. м, говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН). Отмечается, что цены на квартиры обновили исторический максимум, установленный 4 ноября 2024 года (123 тыс. 680 руб.). С начала 2025 года жилье в уральской столице подорожало на 0,3%.

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