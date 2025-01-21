В правительство РФ внесли предложение о создании целевого фонда для обновления общественного транспорта объемом 10-12 млрд руб. в год

Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного ...31.01.2023 Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и ...13.09.2019 Екатеринбург и Челябинск могут попасть в федеральную программу обновления общественного транспорта
УрБК, Москва, 13.09.2019. Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором ...15.04.2015 Более половины пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга используют «Екарту»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Более половины пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга используют «Екарту», ...05.10.2011 Администрация Екатеринбурга: Мы являемся лидерами в Свердловской области по темпам обновления парка пассажирского транспорта
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2011. Администрация Екатеринбурга продолжает реализацию стратегии по интенсивному развитию ...