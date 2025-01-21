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21.01.2025

В правительство РФ внесли предложение о создании целевого фонда для обновления общественного транспорта объемом 10-12 млрд руб. в год

УрБК, Москва, 21.01.2025. В правительство РФ внесено предложение о создании целевого фонда для обновления общественного транспорта объемом 10-12 млрд руб. в год. Инициатива исходит от Общероссийского объединения пассажиров, председатель которого Илья Зотов 10 января направил письмо с предложением премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ».

Объединение пассажиров отмечает крайнюю востребованность в обновлении парка общественного транспорта. До 2030 года российские регионы испытывают необходимость в замене 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. Для увеличения объемов обновления и лучшего финансирования организация предлагает создать фонд развития общественного транспорта. Источниками финансирования такого фонда могут стать средства за оплату проезда, средства утильсбора, турналога и другие. Данная инициатива должна обеспечить переход на трехгодичные контракты на поставку и обеспечить обновление транспорта в крупных городах с населением более 50 тыс. человек.

Сообщается, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поддержала данную инициативу, выразив готовность стать базовым заказчиком, определяющим потребность регионов и формирующим план поставок на длительный срок. Производители транспорта и эксперты также выразили поддержку внесенному предложению по улучшению финансирования обновления подвижного состава общественного транспорта.
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