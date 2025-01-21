В правительство РФ внесли предложение о создании целевого фонда для обновления общественного транспорта объемом 10-12 млрд руб. в год

Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного ...

Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и ...

Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей

Екатеринбург и Челябинск могут попасть в федеральную программу обновления общественного транспорта

УрБК, Москва, 13.09.2019. Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором ...