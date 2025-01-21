В Екатеринбурге передадут в концессию систему водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Власти Екатеринбурга планируют передать в концессию для реконструкции и строительства ...10.07.2024 До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...12.01.2024 Администрация Екатеринбурга планирует продлить трамвайную ветку в Академическом районе на 24,5 км
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых ...12.04.2021 Алексей Орлов: Решение вопроса о концессии общественного транспорта Екатеринбурга находится на финальной стадии
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Решение вопроса о передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию находится ...08.04.2021 Алексей Орлов: Решение вопроса о концессии общественного транспорта Екатеринбурга находится на финальной стадии
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Решение вопроса о передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию находится ...