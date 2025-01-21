УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Власти Екатеринбурга планируют передать в концессию для реконструкции и строительства ...

В Екатеринбурге передадут в концессию систему водоснабжения

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...