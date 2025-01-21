В Екатеринбурге передадут в концессию систему водоснабжения

Власти Екатеринбурга планируют передать в концессию для реконструкции и строительства объекты централизованных систем ...14.11.2024 Власти Екатеринбурга примут решение о концессии по «Водоканалу» в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. Администрация Екатеринбурга планирует принять решение о передаче МУП «Водоканал» в ...10.07.2024 До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...10.07.2024 До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей ...12.01.2024 Администрация Екатеринбурга планирует продлить трамвайную ветку в Академическом районе на 24,5 км
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых ...