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21.01.2025

В Екатеринбурге передадут в концессию систему водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Власти Екатеринбурга планируют передать в концессию для реконструкции и строительства объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города, а также трамвайную ветку в Академический. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», утвердил глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, в Академическом районе планируется построить депо, три единицы тяговых подстанций, отреставрировать путь протяженностью в 1,7 км и построить 24,5 км пути. Предусмотрена закупка 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамвавев.

Среди объектов концессии также значатся детсад в Орджоникидзевском районе, физкультурно-оздоровительные комплексы на Широкой речке и улице Дагестанской, бассейн на улице Крауля и стадион технических видов спорта в районе Патрушихинского пруда.

Напомним, что планы по передаче МУП «Водоканал», как и других муниципальных предприятий, в концессию разрабатывались с 2021 года. В 2024 году было принято решение об объявлении в 2025 году конкурса на заключение соглашения, а также была озвучена примерная стоимость работ — 660 млрд руб.
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