В Екатеринбурге передадут в концессию систему водоснабжения

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УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. Администрация Екатеринбурга планирует принять решение о передаче МУП «Водоканал» в ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...

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УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых ...