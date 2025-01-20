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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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20.01.2025

В аэропорту Кольцово с 1 марта прекратят прием международных почтовых посылок

В аэропорту Кольцово с 1 марта прекратят прием международных почтовых посылок. Место международного почтового обмена (ММПО) будет закрыто на срок минимум в год в связи с уменьшением объема входящих международных посылок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой заявление «Почты России».

Обеспечением приема и доставки международных посылок на Урал займутся сортировочные центры, расположенные в Казани и Новосибирске. По мнению «Почты России», это позволит сохранить уровень сервиса и сократить сроки доставки. При необходимости работа Екатеринбургского ММПО будет возобновлена.

Отмечается, что количество посылок из Китая в столицу Урала за три квартала 2024 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 38 тыс. штук.
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