УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В аэропорту Кольцово с 1 марта прекратят прием международных почтовых посылок. Место ...10.10.2017 Свердловские почтовики и таможенники удвоят обработку международных посылок к Новому году
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Уральское таможенное управление и Почта России договорились удвоить обработку ...07.12.2016 С начала года таможенники Кольцово проверили почти 18,3 млн международных посылок
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. За 11 месяцев текущего года таможенники аэропорта Кольцово проверили 18 млн 298,9 тыс. ...12.04.2016 За год количество почтовых отправлений из Китая в Свердловскую область выросло в 11,5 раз
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. В I квартале 2016 года количество мелких почтовых посылок из Китая в Свердловскую ...12.11.2013 Открытие ММПО в аэропорту Кольцово увеличит объем доставляемой почты до 12 тонн в сутки
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2013. Сегодня в международном аэропорту Екатеринбурга состоялось открытие нового места ...