В аэропорту Кольцово с 1 марта прекратят прием международных почтовых посылок

Свердловчане получили в декабре более 600 тонн международных отправлений

Свердловские почтовики и таможенники удвоят обработку международных посылок к Новому году

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. За 11 месяцев текущего года таможенники аэропорта Кольцово проверили 18 млн 298,9 тыс. ...

С начала года таможенники Кольцово проверили почти 18,3 млн международных посылок

За год количество почтовых отправлений из Китая в Свердловскую область выросло в 11,5 раз

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. В I квартале 2016 года количество мелких почтовых посылок из Китая в Свердловскую ...