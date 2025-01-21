В Свердловской области более сотни соцвыплат льготникам проиндексировали на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. На территории Свердловской области проживает 1 млн 268 тыс. пенсионеров, из них 19% ...28.04.2020 Единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области рассчитаны на 12 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2020. Бюджетных средств на единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области в ...30.01.2020 В феврале 2020 года льготные выплаты и социальные пособия в России вырастут на 3%
УрБК, Москва, 30.01.2020. С 1 февраля 2020 года ежемесячные выплаты льготным категориям граждан РФ будут увеличены на ...30.01.2017 В России с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы некоторые соцгарантии
УрБК, Москва, 30.01.2017. Ряд социальных гарантий будет индексирован с 1 февраля текущего года, позднее индексация ...12.01.2017 Индексация страховых пенсий в России с 1 февраля 2017 года составит 5,4%
УрБК, Москва, 12.01.2017. Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической ...