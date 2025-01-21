В Свердловской области более сотни соцвыплат льготникам проиндексировали на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева более сотни соцвыплат льготникам с 1 января текущего года были проиндексированы на 4,5%. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



В частности, были проиндексированы пособия малоимущим семьям, выплаты ветеранам труда, ежемесячные пособия на проезд в общественном транспорте и другие.



Так, например материнский капитал в нынешнем году составит 175 тыс. руб., выплаты на усыновление — 79,2 тыс. руб., на усыновление ребенка инвалида — 633,6 тыс. руб. Выплаты за региональный знак отличия «Материнская доблесть» в 2025 году составят от 49,5 тыс. руб. до 198 тыс. руб.



Также были проиндексированы некоторые единовременные выплаты. Глава региона Евгений Куйвашев в октябре прошлого года принял решение поднять выплаты для ветеранов в связи с 80-летием Победы (в зависимости от категории, до 25 тыс. руб.). В ноябре 2024 года губернатор поручил поднять выплаты детям-сиротам на ремонт жилья до 170 тыс. руб.